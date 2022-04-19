МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6%

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6% с январского показателя в 4,4%.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6% с январского показателя в 4,4%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из доклада фонда.

В 2023 году МВФ ожидает, что глобальная экономика вырастет на те же 3,6%, а не на 3,8% как полагалось в январе. По итогам 2021 года показатель вырос на 6,1%.

"Глобальные экономические перспективы значительно ухудшились со времени нашего последнего прогноза. В то время мы прогнозировали, что глобальное восстановление усилится со второго квартала после краткосрочного воздействия "омикрон"-штамма. С тех пор перспективы ухудшились, в основном из-за ситуации вокруг Украины, а также из-за санкций в отношении России", - говорится в релизе.

МВФ также подчеркивает влияние геополитической ситуации на сырьевые и продовольственные цены из-за сбоев поставок как из России, так и с Украины, что приведет к усилению давления на хозяйства с небольшими доходами по всему миру. Также заметно увеличился отток капитала как с развивающихся, так и с развитых рынков.

Согласно прогнозу, за исключением нескольких стран, уровень занятости и производство по миру останутся ниже показателей до пандемии до 2026 года. Также ожидается, что инфляция останется высокой дольше, чем ожидалось ранее – в 2022 году она составит 5,7% в развитых странах и 8,7% - в развивающихся.