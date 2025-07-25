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Президент Казахстана посетит Турцию с официальным визитом

Президент Казахстана посетит Турцию с официальным визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
25 июля 2025 г. 09:05
Президент Казахстана посетит Турцию с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, лидеры двух государств проведут переговоры 29 июля, на которых обсудят дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства,

"Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək
Версия на английском языке President of Kazakhstan to pay official visit to Türkiye

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