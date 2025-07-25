Президент Казахстана посетит Турцию с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, лидеры двух государств проведут переговоры 29 июля, на которых обсудят дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства,

"Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией", - говорится в сообщении.