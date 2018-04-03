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    Минналогов: Некоторые предприниматели отказываются использовать POS-терминалы

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    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время во всех крупных гостиницах, пунктах торговли и заведениях общественного питания в Азербайджане есть POS-терминалы.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

    По его словам, некоторые малые предприятия отказываются использовать POS-терминалы: 

    "Действительно, небольшие отели, туристические объекты, магазины не используют POS-терминалы, приводя те или иные причины. Однако, если поискать, их можно найти под прилавком. Этот вопрос следует учесть в законодательстве, выдвигать к ним определенные требования".

    Касаясь вопроса сокращения POS-терминалов в последние годы, замминистра отметил, что причину следует искать в изменениях в банковском секторе: 

    "Закрылись некоторые банки, возникли другие вопросы. Постепенно вопрос будет решен. Нет альтернативы перехода к безналичным платежам. Мир движется в этом направлении, и мы не можем двигаться в обратном". 

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