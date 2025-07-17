Потерпевшие, заложники и взятые в плен вооруженными силами Армении дали показания в суде

Потерпевшие, пленные и заложники, получившие ранения от вооруженных сил Армении, дали показания

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлений против Азербайджана.

Как сообщает Report, открытое судебное заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), где каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на языке, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные представители и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Пострадавший Аладдин Акберов сказал, что в 1990 году был взят в заложники врагом. Он сообщил, что в течение 2 месяцев содержания в заложниках спал на бетоне. В ответ на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева он сказал, что ему сломали зубы, разбили голову и нанесли другие телесные повреждения. За время пребывания в заложниках его вес снизился с 87 до 45 кг.