Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ побил два мировых рекорда

Эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ установил два новых мировых рекорда Гиннесса во время новогоднего шоу дронов и фейерверка.

Эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ установил два новых мировых рекорда Гиннесса во время новогоднего шоу дронов и фейерверка.

Как передает Report, об этом в среду, 1 января, сообщила пресс-служба департамента по развитию туризма эмирата (RAKTDA).

"Празднование Нового года в этом году стало ярким отражением выдающихся достижений Рас-эль-Хаймы в области туризма за 2024 год. Два рекорда Гиннесса, установленные во время новогоднего шоу, отражают инновационный дух и культурную идентичность нашего эмирата", - сказал глава RAKTDA Раки Филлипс.

Два рекорда были установлены за "Самую большую фигуру дерева, сформированную дронами в воздухе" и за "Самую большую фигуру морской раковины, сформированную дронами в воздухе".

Шоу Our Story in the Sky было посвящено истории и культуре эмирата. На четырехкилометровом участке побережья с помощью 1,4 тыс. дронов, лазеров и пиротехники было показано трехчастное представление. Первый акт рассказывал об экосистеме эмирата, второй - о морском наследии и добыче жемчуга, третий - об истории мореплавания. Шоу завершилось фейерверком.