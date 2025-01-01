О нас

Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ побил два мировых рекорда

Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ побил два мировых рекорда Эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ установил два новых мировых рекорда Гиннесса во время новогоднего шоу дронов и фейерверка.
Это интересно
1 января 2025 г. 12:05
Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ побил два мировых рекорда

Эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ установил два новых мировых рекорда Гиннесса во время новогоднего шоу дронов и фейерверка.

Как передает Report, об этом в среду, 1 января, сообщила пресс-служба департамента по развитию туризма эмирата (RAKTDA).

"Празднование Нового года в этом году стало ярким отражением выдающихся достижений Рас-эль-Хаймы в области туризма за 2024 год. Два рекорда Гиннесса, установленные во время новогоднего шоу, отражают инновационный дух и культурную идентичность нашего эмирата", - сказал глава RAKTDA Раки Филлипс.

Два рекорда были установлены за "Самую большую фигуру дерева, сформированную дронами в воздухе" и за "Самую большую фигуру морской раковины, сформированную дронами в воздухе".

Шоу Our Story in the Sky было посвящено истории и культуре эмирата. На четырехкилометровом участке побережья с помощью 1,4 тыс. дронов, лазеров и пиротехники было показано трехчастное представление. Первый акт рассказывал об экосистеме эмирата, второй - о морском наследии и добыче жемчуга, третий - об истории мореплавания. Шоу завершилось фейерверком.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Yeni il atəşfəşanlığı iki dünya rekordu qırıb

Другие новости из категории

СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения об условиях развода
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения об условиях развода
31 декабря 2024 г. 10:18
Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек
Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек
30 декабря 2024 г. 14:45
Борис Джонсон снялся в украинской комедии
Борис Джонсон снялся в украинской комедии
27 декабря 2024 г. 20:50
Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие
Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие
24 декабря 2024 г. 15:38
СМИ: Ученые разрабатывают жилой комплекс с земной гравитацией для Луны
СМИ: Ученые разрабатывают жилой комплекс с земной гравитацией для Луны
23 декабря 2024 г. 17:41
Орбитальные взрывы помогли ученым раскрыть секрет северных сияний
Орбитальные взрывы помогли ученым раскрыть секрет северных сияний
23 декабря 2024 г. 04:45
Японский производитель сакэ планирует создать первый в мире космический напиток
Японский производитель сакэ планирует создать первый в мире космический напиток
21 декабря 2024 г. 16:44
Китай выпустил серию монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны
Китай выпустил серию монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны
20 декабря 2024 г. 20:55
На Солнце произошли сильные вспышки
На Солнце произошли сильные вспышки
20 декабря 2024 г. 19:51
Ученые раскрыли тайну формирования больших галактик
Ученые раскрыли тайну формирования больших галактик
14 декабря 2024 г. 08:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi