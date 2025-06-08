Филиппины оказались колыбелью древней морской цивилизации

Археологи из Университета Атенео де Манила сделали открытие, перевернувшее представления о роли Филиппинского архипелага в древней истории. В течение 15 лет международная команда проводила раскопки на острове Миндоро, обнаружив доказательства существования здесь развитой культуры мореплавателей более 35 тыс. лет назад.
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Находки свидетельствуют, что древние жители архипелага уже в каменном веке освоили сложные технологии мореплавания и рыболовства. Особый интерес представляют орудия из гигантских раковин моллюсков, датируемые 7-9 тыс. лет, которые имеют поразительное сходство с артефактами, найденными в Папуа-Новой Гвинее за 3 тыс. километров. Это доказывает существование обширной морской сети, связывавшей островные народы Юго-Восточной Азии.
"Миндоро никогда не соединялся с материком, поэтому все контакты происходили благодаря передовым для той эпохи судам", — отметили исследователи.
Археологи обнаружили также древнейшие на Филиппинах следы Homo sapiens и уникальное захоронение возрастом 5 тысяч лет, свидетельствующее о сложных социальных практиках.
Открытия заставляют пересмотреть роль островного мира в глобальной истории человечества.
"Архипелаг был не периферией, а активным центром культурного обмена", — подчеркивают ученые.