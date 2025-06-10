ООН: Финансовые и социальные барьеры препятствуют желанию молодежи стать родителями

ООН: Финансовые и социальные барьеры препятствуют желанию молодежи стать родителями

Глобальный спад рождаемости вызван не отказом молодых людей от родительства либо изменением приоритетов, а рядом экономических и социальных барьеров, в том числе давлением со стороны общества.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует новый доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Доклад подготовлен на основе недавнего опроса ЮНФПА в 14 странах, в которых в совокупности проживает 37 процентов населения мира.

"Причиной снижения рождаемости стали экономические трудности — об этом заявили 39% респондентов. Кроме того, 21% указали на отсутствие стабильной работы, 19% — на страх перед будущим. Также респонденты назвали такие факторы, как неравное распределение домашних обязанностей и давление общества", - говорится в докладе Фонда.

В ЮНФПА подчеркивают, что меры реагирования на падение рождаемости, такие как материальная поддержка со стороны государства или целевые показатели рождаемости, часто оказываются неэффективными и могут привести к нарушению прав человека. Вместо этого предлагается устранять реальные барьеры: инвестировать в доступное жилье, достойную занятость, оплачиваемый декрет и услуги в области репродуктивного здоровья.

Кроме того, Фонд ООН призывает правительства воспользоваться таким ключевым инструментом, как миграция, в условиях сокращения численности трудоспособного населения.

Гюльнар Махмудова