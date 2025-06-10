В Нахчыване обнаружены материальные образцы Убейдской культуры

В Бабекском районе Нахчыванской АР в ходе археологических раскопок обнаружили материальные образцы периода Убейдской культуры (VI - IV вв. до н.э.).

В Бабекском районе Нахчыванской АР в ходе археологических раскопок обнаружили материальные образцы периода Убейдской культуры (VI - IV вв. до н.э.).

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе Нахчыванского отделения НАНА, археологическая экспедиция Булёвгая под руководством заместителя директора по научной работе Института истории, этнографии и археологии профессора Вели Бахшалиева начала археологические работы 19 мая.

Во время раскопок в поселении Булёвгая, расположенном вблизи села Гёйнюк Бабекского района, были обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к Убейдской культуре, в том числе расписная керамика, горнодобывающие инструменты.

По итогам исследований было установлено, что эти образцы связаны с движением полукочевых племен на север, в том числе в Нахчыван. Движение убейдских племен на север было связано с богатыми пастбищами Южного Кавказа, богатыми источниками сырья, включая месторождения обсидиана и меди.

Эти находки подтверждают существование тесных экономических и культурных связей между Азербайджаном и Северной Месопотамией, а также то, что убейдские племена, принесшие урбанизацию на Ближний Восток, поселились на территории Нахчывана.

