На этой неделе жители Земли смогут наблюдать "клубничную" Луну

На этой неделе жители Земли смогут наблюдать "клубничную" Луну

Редкое астрономическое явление - так называемую "клубничную" Луну смогут наблюдать жители Земли через несколько дней - 11 июня.

Как сообщает Report, "клубничной" Луной называют первое полнолуние лета и последнее полнолуние перед летним солнцестоянием. В этом году оно будет особенно зрелищным: Луна окажется максимально низко над горизонтом, что создаст поистине впечатляющий визуальный эффект.

Благодаря оптической иллюзии, вызванной земной атмосферой, Луна покажется на 20% больше своих обычных размеров. Кроме того, из-за прохождения света через плотные слои атмосферы она приобретет теплый красноватый оттенок.

Это будет самая "низкая" полная Луна в Северном полушарии за последние годы, необычное астрономическое явление повторится лишь в 2043 году.