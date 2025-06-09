Итальянец за год вынес с предприятия золотые слитки на сумму €150 тыс.

Итальянская полиция задержала сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы.

Итальянская полиция задержала сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Repubblica.

Преступника удалось раскрыть после банальной проверки документов по скупке золота. После путаных объяснений 38-летний мужчина передал полицейским слиток весом в 250 гр и стоимостью €23 тыс. В ходе обысков дома у мужчины было обнаружено еще больше золота, после чего он признался в серии краж. Выяснилось, что он прятал золото в своих длинных дредах.

По его словам, до января он работал в Швейцарии на ювелирном заводе, откуда неоднократно выносил золото, не попадаясь охране с металлодетекторами. Обман стал возможным благодаря тому, что зона действия оборудования не доходила до его волос. В общей сложности за год мужчина принес домой почти два килограмма золота на €150 тыс.