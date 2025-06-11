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Парадокс медиарынка ЕС: Журналистов становится меньше, медиаресурсов - больше

Парадокс медиарынка ЕС: Журналистов становится меньше, медиаресурсов - больше Парадокс медиарынка ЕС: журналистов становится меньше, медиаресурсов — больше
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11 июня 2025 г. 21:12
Парадокс медиарынка ЕС: Журналистов становится меньше, медиаресурсов - больше

Журналисты в Европе продолжают работать под колоссальным давлением, что приводит к массовому профессиональному выгоранию. Некоторые из них вынуждены полностью менять сферу деятельности, устраиваясь барменами или курьерами, чтобы свести концы с концами.

Как передает Report, об этом пишет Euronews со ссылкой на данные Евростата о состоянии медиасектора.

Издание отмечает, что количество авторов, журналистов и лингвистов в ЕС сокращается, в то время как число медиа-ресурсов в целом растет.

Число профессионалов в области снизилось на 2,5% по сравнению с 2022 годом, а количество медиа-субъектов выросло на 9%. Медиакомпании Португалии продемонстрировали наибольший рост — на 7,3%, за ними следуют Мальта (7,1%), Франция (6,5%) и Болгария (3,6%).

Франция, однако, остается безусловным лидером по количеству медиа-ресурсов - почти 24 000. При этом страна потеряла около 13% сотрудников СМИ с 2022 года.

Новое исследование, проведенное в 33 европейских странах, показывает, что около 60% журналистов испытывают симптомы выгорания на фоне финансовой нестабильности, административной нагрузки, отсутствия социальных гарантий, страха увольнения и опасений по поводу влияния искусственного интеллекта на их профессию.

Неясно, оказал ли существенное влияние на рост числа новых медиакомпаний искусственный интеллект, однако Всемирный экономический форум в своем отчете "ИИ в медиа, развлечениях и спорте" утверждает, что он способствовал снижению барьеров для входа на рынок, таких как технические навыки и инвестиции в этот сектор.

В то же время другие исследования показывают, что некоторые редакции неохотно внедряют ИИ.

В Португалии, в частности, по данным Евростата, наблюдается самое резкое падение числа журналистов, авторов и лингвистов: -28%.

Нидерланды также потеряли значительную часть: -17,1%, Австрия следует за ними с показателем -15,4%. С другой стороны, показатели резко выросли в Люксембурге (+67,6%), Латвии (+43,5%) и Литве (+24,1%).

В целом Германия является лидером по количеству профессионалов в медиа - почти 240 000 человек в этой области, что значительно опережает Францию, занимающую второе место с менее чем 93 000, за ней следуют Испания (74 200), Италия (72 300) и Польша (69 600).

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