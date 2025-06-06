В Калифорнии невиновный провел 40 лет в тюрьме за чужое преступление

В американском штате Калифорния невиновный мужчина провел 40 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал, и до сих пор остается в заключении.

В американском штате Калифорния невиновный мужчина провел 40 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал, и до сих пор остается в заключении.

Как передает Report , об этом сообщает Straight Arrow News (SAN).

Издание отмечает, что Кеннета Клера арестовали 1984 в качестве подозреваемого в убийстве 25-летней Линды Фэй Роджерс, которая работала няней в городе Санта-Ана, штат Калифорния. Клер был бездомным и жил в заброшенном доме недалеко от ее места работы. Преступник ворвался туда, изнасиловал Роджерс и расправился с ней. При этом в другой комнате спали дети хозяев и сын няни.

Обвинения против Клера основывались на показаниях его бывшей возлюбленной, которая утверждала, что он забрал некие вещи из дома, где произошло преступление. Женщина согласилась встретиться с Клером со скрытым микрофоном, чтобы разоблачить его, однако он не признался.

Ребенок, за которым присматривала Роджерс, сказал, что видел в доме незнакомого белого мужчину, в то время как Клер является чернокожим. На месте преступления не было найдено его отпечатков пальцев и других улик. Тем не менее суд присяжных признал Клера виновным. Сам он отвергал предъявленные ему обвинения и заявлял, что его судят за чужое преступление.

Все это время активисты добивались пересмотра дела Клера. В 2023 году суд согласился заново изучить улики и образцы ДНК с места преступления. Были проверены 20 образцов, и ни один из них не указал на Клера. Как заявил адвокат невинно осужденного, нет никаких фактических доказательств его вины. Более того, во время работы эксперты выявили два новых ДНК-профиля неизвестных мужчин, которые могли быть преступниками.

В данный момент активисты, борющиеся за пересмотр дела Клера, добиваются от окружной прокуратуры его освобождения. Представитель прокуратуры заявил, что запрос будет рассмотрен в ближайшее время.