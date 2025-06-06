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Новый президент Южной Кореи договорился сыграть в гольф с Трампом

Новый президент Южной Кореи договорился сыграть в гольф с Трампом Новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его коллега из США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились сыграть партию в гольф, а также обсудили политически мотивированные покушения, с которыми столкнулись оба политика.
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6 июня 2025 г. 20:02
Новый президент Южной Кореи договорился сыграть в гольф с Трампом

Новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его коллега из США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились сыграть партию в гольф, а также обсудили политически мотивированные покушения, с которыми столкнулись оба политика.

Как передает Report, об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера.

6 июня прошел первый телефонный разговор между лидерами двух стран. "Президент Дональд Трамп пригласил президента Ли Чжэ Мёна в США, президент Ли Чжэ Мён ответил, что им следует часто встречаться и консультироваться, поскольку Республику Корея и США связывают особые союзнические отношения", - сообщили в Сеуле.

"Президенты договорились встретиться в ближайшее возможное время, будь то многосторонние площадки или двусторонние визиты, чтобы поддерживать тесный контакт ради развития двустороннего союза", - рассказали в офисе президента Республики Корея.

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вступил в должность 4 июня практически сразу после победы на внеочередных выборах.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın Prezidenti Donald Trampla qolf oynayacaq

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