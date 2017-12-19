На БНПЗ установлен реактор Bituroks новой битумной установки

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ На днях в рамках проекта модернизации и реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ) на заводе установлен реактор Bituroks, один из основных оборудований новой битумной установки.

Как сообщает Report, длина оборудования составляет 25 метров, а вес - 65 тонн.

Отметим, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа (битум, дизель и бензин), после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 до 7,5 млн тонн. В настоящее время на заводе строится установка по производству битума производственной мощностью 400 тыс. тонн, которая будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Ожидается, что дизельная фаза будет завершена 30 ноября 2020 года, а бензиновая фаза - 28 февраля 2021 года.