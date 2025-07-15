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ЕС продлил на два года мандат спецпредставителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии

ЕС продлил на два года мандат спецпредставителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии На сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза утвердили продление до 31 августа 2027 года мандата Магдалены Гроно, специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.
Другие страны
15 июля 2025 г. 19:40
ЕС продлил на два года мандат спецпредставителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии

На сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза утвердили продление до 31 августа 2027 года мандата Магдалены Гроно, специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на офис главы европейской дипломатии Каи Каллас, это необходимо в рамках политики Евросоюза для усилий по долгосрочному урегулированию конфликтов в стратегически важных для ЕС регионах.

Также Совет ЕС принял решение о продлении мандата спецпредставителя по региону Великих озер Йохана Боргстама.

"Решение о продлении мандатов на двухлетний срок свидетельствует о стратегической важности этих регионов для внешней политики ЕС. Район Великих озер в Африке остается зоной нестабильности с комплексными проблемами безопасности, гуманитарными вызовами и политическими кризисами. Южный Кавказ в свою очередь представляет собой регион геополитического соперничества, где ЕС стремится содействовать мирному урегулированию затяжных конфликтов, включая ситуацию в Грузии", - сообщили в ЕС.

Отметим, что спецпредставители ЕС предлагаются Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности и назначаются Советом для продвижения политики и интересов Евросоюза в конкретных регионах и странах, а также по вопросам, представляющим особый интерес для ЕС.

Дипломатическая миссия спецпредставителей включает в себя широкий спектр задач: от посредничества в переговорах и мониторинга ситуации до координации помощи ЕС и поддержки демократических процессов. Продление мандатов позволит обеспечить преемственность европейской политики и долгосрочное планирование дипломатических инициатив в регионах их деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin mandatını iki il müddətinə uzadıb

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