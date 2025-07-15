ЕС надеется достичь принципиального соглашения с США по тарифам до 1 августа

Евросоюз по-прежнему рассчитывает достичь принципиального соглашения с США об урегулировании тарифных споров до установленного американской стороной крайнего срока 1 августа.

Евросоюз по-прежнему рассчитывает достичь принципиального соглашения с США об урегулировании тарифных споров до установленного американской стороной крайнего срока 1 августа.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Олоф Джилл, отказавшись вдаваться в подробности "из-за высокой чувствительности вопроса".

По его словам, технические команды Европейской комиссии уже направляются в Вашингтон для продолжения работы. Кроме того, комиссар по торговле ЕС Марош Шефчович накануне провел телефонные переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, а сегодня состоится разговор с торговым представителем США Джемисоном Гриром.

Переговоры проходят на фоне растущей напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Что касается второго списка контрмер, подготовленного Европейской комиссией, он был передан государствам-членам вчера после четырехнедельных консультаций с заинтересованными сторонами и представителями промышленности.

При этом Джилл подчеркнул, что они "не имеют намерений выдвигать какие-либо контрмеры до 1 августа, пока продолжаются переговоры". "Мы бы не участвовали в переговорах, если бы не считали, что они могут привести к хорошему результату. Очевидно, мы полагаем, что принципиальное соглашение находится в пределах досягаемости", - заявил он.