Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков боевиков на севере сектора Газа

Израильские военные уничтожили десятки вооруженных радикалов в ходе боев на севере сектора Газа.

Израильские военные уничтожили десятки вооруженных радикалов в ходе боев на севере сектора Газа.

Как передает ссылаясь на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В районе Бейт-Хануна израильские военнослужащие с близкой дистанции ликвидировали десятки террористов, а также уничтожили террористические объекты, включая подземные туннели и пусковую установку", - отмечается в сообщении.

В армии также сообщили, что солдаты обнаружили место закладки большого количества взрывчатки. После этого по данному участку удар нанесли ВВС Израиля, нейтрализовав опасный объект.