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Белый дом опроверг информацию о призыве Трампа к ударам по России

Белый дом опроверг информацию о призыве Трампа к ударам по России Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп не призывал украинского лидера Владимира Зеленского наносить новые удары вглубь России, в том числе по Москве, вопреки информации, опубликованной британской газетой Financial Times.
Другие страны
15 июля 2025 г. 19:19
Белый дом опроверг информацию о призыве Трампа к ударам по России

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп не призывал украинского лидера Владимира Зеленского наносить новые удары вглубь России, в том числе по Москве, вопреки информации, опубликованной британской газетой Financial Times.

Об этом передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии журналу Newsweek.

"Президент Трамп лишь задавал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие. Он неустанно работает над тем, чтобы положить конец кровопролитию и этой войне", - сказала она.

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