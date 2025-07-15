Белый дом опроверг информацию о призыве Трампа к ударам по России

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп не призывал украинского лидера Владимира Зеленского наносить новые удары вглубь России, в том числе по Москве, вопреки информации, опубликованной британской газетой Financial Times.

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп не призывал украинского лидера Владимира Зеленского наносить новые удары вглубь России, в том числе по Москве, вопреки информации, опубликованной британской газетой Financial Times.

Об этом передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии журналу Newsweek.

"Президент Трамп лишь задавал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие. Он неустанно работает над тем, чтобы положить конец кровопролитию и этой войне", - сказала она.