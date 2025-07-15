В Сумгайыте выявлены нарушающие правила дорожного движения мотоциклисты

Сотрудники дорожной полиции в рамках профилактических мероприятий с целью предотвращения ДТП выявили в Сумгайыте мотоциклистов, нарушающих правила дорожного движения, превышающих скорость и совершающих опасные маневры

Сотрудники дорожной полиции в рамках профилактических мероприятий с целью предотвращения ДТП выявили в Сумгайыте мотоциклистов, нарушающих правила дорожного движения, превышающих скорость и совершающих опасные маневры

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, с правонарушителями были проведены разъяснительные беседы.

Водители были проинформированы о требованиях законодательства, об опасности, которую несет нарушение правил для других участников движения.

В городе Сумгайыт будут регулярно проводиться профилактические мероприятия с целью обеспечения безопасности участников движения и предотвращения нарушений со стороны водителей двухколесных транспортных средств.