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ЕС ввел санкции против пяти россиян за нарушения прав человека

ЕС ввел санкции против пяти россиян за нарушения прав человека Совет Европейского союза объявил о введении санкций против пяти граждан России, причастных к серьезным нарушениям прав человека, а также к репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции.
Другие страны
15 июля 2025 г. 19:12
ЕС ввел санкции против пяти россиян за нарушения прав человека

Совет Европейского союза объявил о введении санкций против пяти граждан России, причастных к серьезным нарушениям прав человека, а также к репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции.

Как передает Report об этом говорится в заявлении ЕС.

Санкции направлены, в частности, против представителей российской судебной системы, сыгравших ключевую роль в преследовании оппозиционного активиста Алексея Горинова, бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы. Он был осужден на три года колонии строгого режима по политически мотивированным обвинениям за выражение мнения о войне России против Украины.

Находясь в заключении, Горинов подвергался жестокому обращению, включая недостаточное медицинское обслуживание при тяжелом состоянии здоровья, длительное содержание в штрафных изоляторах, а также лишение сна.

Введенные меры предполагают заморозку активов, запрет на предоставление средств или экономических ресурсов, как напрямую, так и через посредников. Также на этих лиц наложен запрет на въезд в страны ЕС и транзит по их территории.

ЕС вновь подтвердил свою принципиальную позицию против нарушений прав человека и репрессий в России, выразив серьезную обеспокоенность в контексте продолжающейся войны против Украины.

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