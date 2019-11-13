Минэнерго США повысило прогноз цены барреля Brent

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам 2019 года до 63,59 доллара за баррель с прежних 63,37 доллара, а на 2020 год - до 60,1 доллара за баррель с 59,93 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 56,45 доллара против октябрьской оценки в 56,26 доллара, на 2020 год - до 54,6 доллара за баррель с предыдущего значения в 54,43 доллара.

EIA полагает, что стоимость нефти в 2020 году будет ниже, чем в 2019-м, из-за ожидаемого роста запасов этого сырья в первой половине года.