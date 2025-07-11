АБР: Расширение региональных связей критически важно для выхода Азербайджана на новые рынки и вступления в ВТО

АБР планирует сосредоточить внимание не только на внешних источниках финансирования ВИЭ в Азербайджане

В рамках новой Стратегии партнерства Азиатского банка развития (АБР) с Азербайджаном на 2025-2029 годы планируется рассмотреть инвестиционные возможности в сферах возобновляемой энергетики, производства, агробизнеса и логистики. Речь идет не только об иностранных источниках, но и о проектах со смешанным финансированием - как в иностранной, так и в национальной валюте.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, об этом говорится в новой Стратегии.

В документе говорится, что Азербайджан стремится продолжить переход к диверсифицированной, конкурентоспособной и экологичной экономике, одновременно снижая долю государственного сектора, что отражено в правительственном плане по корпоратизации ряд государственных предприятий.

"Правительство прилагает усилия для формирования более устойчивой экономики, стимулируя инвестиции в возобновляемые источники энергии, инфраструктуру, устойчивую к климатическим изменениям и бедствиям, а также улучшая управление рисками стихийных бедствий. Мы, в свою очередь, намерены содействовать ускорению диверсификации экономики, поддерживая развитие жесткой и мягкой "торговой" инфраструктуры, поощряя инвестиции в местный бизнес и стимулируя инновации", - говорится в Стратегии. Кроме того, мы также планируем поддержать развитие местного рынка капитала", - говорится в Стратегии.

Согласно документу, экспортная диверсификация страны потребует разработки продуктов и услуг с более высокой добавленной стоимостью.

Банк отмечает, что рост экспорта ненефтяных товаров может способствовать привлечению более продуктивных прямых иностранных инвестиций, созданию рабочих мест и сокращению углеродоемкости экономики.

"Диверсификация экспорта ископаемого топлива в пользу продукции и услуг, основанных на знаниях, поможет сформировать устойчивую модель роста. Меры по диверсификации экспортной продукции Азербайджана могут включать содействие созданию новых отраслей, например, в производстве или цифровых услугах, за счет упрощения условий для входа на рынок, поддержки предпринимательства и привлечения внутренних и иностранных инвестиций, корпоратизацию государственных предприятий, поддержку развития устойчивой инновационной экосистемы, содействие развитию квалификации рабочей силы и создание лучших возможностей для квалифицированных специалистов в странах с формирующимися рынками", - говорится в Стратегии.

АБР считает, что региональное сотрудничество, направленное на расширение доступа к новым рынкам, играет ключевую роль в стратегии Азербайджана по диверсификации торговли и продвижении процесса присоединения к Всемирной торговой организации.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк предоставил стране более 5 млрд долларов США в виде кредитов, в том числе 1,5 млрд долларов на транспортные проекты, 1,7 млрд долларов на энергетические проекты.