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Фариз Джафаров: Расширяются международные партнерства для "Промышленности 4.0"

Фариз Джафаров: Расширяются международные партнерства для "Промышленности 4.0" В Азербайджане расширяются международные партнерства для экосистемы "Промышленность 4.0".
Промышленность
11 июля 2025 г. 16:59
Фариз Джафаров: Расширяются международные партнерства для Промышленности 4.0

В Азербайджане расширяются международные партнерства для экосистемы "Промышленность 4.0".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV Промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Фариз Джафаров.

По его словам, для развития экосистемы важное значение имеют как технологии, так и человеческий капитал, а также знания и навыки: "Кроме того, стартап-решения являются важной составляющей этого процесса. С этой целью подписан ряд меморандумов для укрепления сотрудничества в различных направлениях".

Исполнительный директор добавил, что расширяется сотрудничество и с крупнейшими компаниями мира, предоставляющими технологические решения: "Подписаны меморандумы о взаимопонимании с Honeywell из США, CMS и CMC из Японии, Koç Digital из Турции, а также с MEXT, одним из крупнейших технологических центров этой страны. Также предусмотрено сотрудничество с компанией Festo, которая разрабатывает специальные обучающие программы для Mercedes и других крупных компаний Германии".

Ф.Джафаров подчеркнул, что в результате совместного сотрудничества с этими компаниями ООО "Бакинский бизнес-центр", принадлежащий министерству, превратится в "Центр промышленности 4.0": "Компании, приходящие в этот центр, смогут ознакомиться с современными производственными линиями, роботами, различными технологиями, управлением данными, облачными технологиями, а также виртуальной реальностью, симуляциями и цифровыми технологиями. Также будут проводиться специальные обучающие программы для руководящего состава низшего, среднего и высшего уровня".

Он отметил, что в центре стартапы будут представлять свои решения для конкретных проблем промышленности: "В будущем планируется привлечение в Азербайджан компании Plug & Play, управляющей крупнейшим инкубационным и акселерационным центром в Силиконовой долине в Сан-Франциско, что станет дополнительной поддержкой для развития стартапов в стране".

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Версия на азербайджанском языке Fariz Cəfərov: "Sənaye 4.0" üçün beynəlxalq tərəfdaşlıqlar genişləndirilir"

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