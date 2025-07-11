В Грузии образовательным центрам подарено около 600 книг на азербайджанском языке

Около 600 художественных книг на азербайджанском языке были подарены образовательным, культурным и общественным центрам, действующим в регионах Грузии, с целью поддержки образовательного и культурного развития азербайджанской общины Грузии.

Около 600 художественных книг на азербайджанском языке были подарены образовательным, культурным и общественным центрам, действующим в регионах Грузии, с целью поддержки образовательного и культурного развития азербайджанской общины Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, передача книг состоялась при финансовой поддержке "Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии" и организационной поддержке организации "Маариф".

Основная цель книжной кампании - расширить доступ молодежи к художественной литературе на азербайджанском языке в регионах компактного проживания азербайджанцев в Грузии, внести вклад в сохранение языка и культуры.

В церемонии презентации книг приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, руководители образовательных, учебных и общественных центров, расположенных в Тбилиси, Марнеули, Болниси, Дманиси, Гардабани, Сагареджо и Лагодехи, учителя и молодые люди.

Было отмечено, что переданные в рамках проекта книги будут способствовать развитию мировоззрения молодежи, формированию навыков чтения на родном языке и повышению интереса к азербайджанской культуре.