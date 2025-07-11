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В Грузии образовательным центрам подарено около 600 книг на азербайджанском языке

В Грузии образовательным центрам подарено около 600 книг на азербайджанском языке Около 600 художественных книг на азербайджанском языке были подарены образовательным, культурным и общественным центрам, действующим в регионах Грузии, с целью поддержки образовательного и культурного развития азербайджанской общины Грузии.
В регионе
11 июля 2025 г. 16:49
В Грузии образовательным центрам подарено около 600 книг на азербайджанском языке

Около 600 художественных книг на азербайджанском языке были подарены образовательным, культурным и общественным центрам, действующим в регионах Грузии, с целью поддержки образовательного и культурного развития азербайджанской общины Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, передача книг состоялась при финансовой поддержке "Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии" и организационной поддержке организации "Маариф".

Основная цель книжной кампании - расширить доступ молодежи к художественной литературе на азербайджанском языке в регионах компактного проживания азербайджанцев в Грузии, внести вклад в сохранение языка и культуры.

В церемонии презентации книг приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, руководители образовательных, учебных и общественных центров, расположенных в Тбилиси, Марнеули, Болниси, Дманиси, Гардабани, Сагареджо и Лагодехи, учителя и молодые люди.

Было отмечено, что переданные в рамках проекта книги будут способствовать развитию мировоззрения молодежи, формированию навыков чтения на родном языке и повышению интереса к азербайджанской культуре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda təhsil mərkəzlərinə 600-ə yaxın Azərbaycan dilində kitab hədiyyə olunub

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