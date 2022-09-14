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МЭА сообщило о снижении мировых запасов нефти и нефтепродуктов

МЭА сообщило о снижении мировых запасов нефти и нефтепродуктов Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире снизились в июле этого года по сравнению с июнем на 25,6 млн баррелей, а в странах ОЭСР — выросли на 43,1 млн баррелей.
Энергетика
14 сентября 2022 г. 12:25
МЭА сообщило о снижении мировых запасов нефти и нефтепродуктов

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире снизились в июле этого года по сравнению с июнем на 25,6 млн баррелей, а в странах ОЭСР — выросли на 43,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом, показатели были ниже средних пятилетних значений.

В докладе говорится о том, что с марта по август из стратегических резервов было выпущено 180 млн баррелей, до октября будет поставлено еще более 50 млн.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке İEA: “Neft və neft məhsulları ilə bağlı ehtiyatlar azalıb”

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