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Обсуждено исполнение рамочного соглашения между Азербайджаном и Марокко в сфере логистики

Обсуждено исполнение рамочного соглашения между Азербайджаном и Марокко в сфере логистики Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов 23 июля 2025 года провёл встречу с министром транспорта и логистики Королевства Марокко Абдессамадом Каюхом.
Туризм
24 июля 2025 г. 01:29
Обсуждено исполнение рамочного соглашения между Азербайджаном и Марокко в сфере логистики

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов 23 июля 2025 года провёл встречу с министром транспорта и логистики Королевства Марокко Абдессамадом Каюхом.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

В ходе встречи обсуждалось состояние исполнения рамочного соглашения в сфере логистики, подписанного в рамках последнего заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и Марокко.

Стороны обменялись мнениями по созданию рабочей группы между профильными структурами и дальнейшим шагам по реализации документа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Mərakeş arasında logistika sahəsində çərçivə sazişinin icra vəziyyəti müzakirə olunub

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