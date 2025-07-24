Обсуждено исполнение рамочного соглашения между Азербайджаном и Марокко в сфере логистики

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов 23 июля 2025 года провёл встречу с министром транспорта и логистики Королевства Марокко Абдессамадом Каюхом.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов 23 июля 2025 года провёл встречу с министром транспорта и логистики Королевства Марокко Абдессамадом Каюхом.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

В ходе встречи обсуждалось состояние исполнения рамочного соглашения в сфере логистики, подписанного в рамках последнего заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и Марокко.

Стороны обменялись мнениями по созданию рабочей группы между профильными структурами и дальнейшим шагам по реализации документа.