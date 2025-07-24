Гурбан Гурбанов: Забываем о победе и серьезно готовимся к ответному матчу

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над ирландским "Шелбурном" со счётом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над ирландским "Шелбурном" со счётом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, на послематчевой пресс-конференции опытный специалист отметил, что победа стала важным результатом:

"Поздравляю своих футболистов. Это была очень важная победа. Соперник в любой момент мог создать нам трудности. Победа 3:0 не означает, что мы были намного сильнее. Мы должны забыть этот счёт и серьёзно подготовиться к ответной игре в Баку. Благодарю наших немногочисленных болельщиков, поддержавших нас на стадионе. Желаю успехов сопернику в следующих матчах".

Гурбанов подчеркнул, что судьба противостояния еще не решена:

"Как я говорил ранее, этот соперник не любит проигрывать. "Шелбурн" — команда, которая хорошо понимает, что делает на поле. В ответной встрече мы постараемся быть ещё более внимательными".

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Шелбурном" пройдёт 30 июля в Баку.