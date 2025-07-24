Politico: Трамп в ярости из-за всеобщего внимания к делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп и его администрация возмущены и "находятся в ярости" из-за активного освещения событий вокруг дела обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Президент США Дональд Трамп и его администрация возмущены и "находятся в ярости" из-за активного освещения событий вокруг дела обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"Президент США явно в ярости. Я впервые вижу их (чиновников Белого дома - ред.) в таком состоянии", - приводит издание слова одного из источников.

По их данным, Трамп разочарован тем, что его сотрудники не могут "пресечь теории заговора" против него, а также активным освещением ситуации со стороны СМИ. "Он считает, что есть гораздо более важные истории, заслуживающие внимания", - сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Politico пишет, что Трамп и его ближайшие союзники рассчитывали провести лето, "наслаждаясь заслуженным кругом почета" в том числе из-за заключения новых торговых соглашений и достижения договоренности с НАТО об увеличении расходов на оборону.

"Когда работаешь по 12-15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает. Именно так мыслит президент", - пояснил один из источников.