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В одном из жилых домов в Стамбуле произошел мощный взрыв

В одном из жилых домов в Стамбуле произошел мощный взрыв В стамбульском районе Бейоглу (Турция - ред.) произошел сильный взрыв в одном из зданий.
В регионе
24 июля 2025 г. 03:34
В одном из жилых домов в Стамбуле произошел мощный взрыв

В стамбульском районе Бейоглу (Турция - ред.) произошел сильный взрыв в одном из зданий.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошёл в районе Берекетзаде, на улице Яныккапы. Взрыв прогремел в киоске на первом этаже двухэтажного здания, в результате чего здание обрушилось.

На место происшествия были направлены пожарные расчёты и группы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В заявлении администрации губернатора Стамбула отмечается, что информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

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