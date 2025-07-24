В одном из жилых домов в Стамбуле произошел мощный взрыв

В стамбульском районе Бейоглу (Турция - ред.) произошел сильный взрыв в одном из зданий.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошёл в районе Берекетзаде, на улице Яныккапы. Взрыв прогремел в киоске на первом этаже двухэтажного здания, в результате чего здание обрушилось.
На место происшествия были направлены пожарные расчёты и группы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
В заявлении администрации губернатора Стамбула отмечается, что информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.