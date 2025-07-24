WSJ: Глава Минюста США заявила Трампу, что его имя фигурирует в данных Эпштейна

WSJ: Глава Минюста США заявила Трампу, что его имя фигурирует в данных Эпштейна

Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди поставила еще весной в известность американского президента Дональда Трампа о том, что его имя фигурирует в бумагах крупного финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылающаяся на должностных лиц американской администрации высокого ранга.

По ее свидетельству, Бонди и ее заместители проинформировали Трампа по этому вопросу на состоявшемся в Белом доме в мае совещании. Имя президента упоминается в этих документах много раз, отметила газета. Кроме того, согласно изложенной ею информации, до сведения главы администрации США довели, что в документах Эпштейна фигурируют "многие другие видные фигуры". В статье говорится, что в бумагах Эпштейна упоминаются таким образом "сотни других имен". "Упоминание в записях не является признаком [каких бы то ни было] правонарушений", - подчеркивает WSJ. Как она указывает, Трампа также уведомили в мае о том, что Минюст США не планировал обнародовать какие-то дополнительные документы из дела Эпштейна, поскольку такие материалы содержат в том числе детскую порнографию и личную информацию жертв.

Между тем директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун охарактеризовал нынешнюю публикацию WSJ как "еще один лживый материал" этой газеты.