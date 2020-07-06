Количество работающих буровых установок в США девятую неделю обновляет минимум

Сланцевые нефтедобытчики США во втором квартале текущего года будут вынуждены списать активы на сумму до 300 млрд долларов США

Нефтедобывающие компании, работающие в США, продолжают закрывать буровые установки. По данным Baker Hughes, по состоянию на 2 июля в стране работали 263 установки, на 2 меньше, чем неделей ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это минимальное значение с 1944 года, когда компания начала вести статистику. В целом это уже девятая неделя подряд, когда в США обновляется антирекорд по числу действующих буровых установок.

По сравнению же с прошлым годом число работающих установок снизилось на 700. Нефтяники были вынуждены остановить добычу на своих объектах из-за обвала цен на нефть весной текущего года. Причиной тому послужила пандемия COVID-19, из-за которой многие заводы по всему миру были вынуждены приостановить производство, что привело к падению цен на топливо.

Усугубила ситуацию на рынке ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, продолжавшаяся около двух месяцев. В итоге нефтяные котировки за три месяца (с февраля по май) просели примерно на две трети. Согласно выпущенному ранее докладу Deloitte, сланцевые нефтедобытчики США во втором квартале текущего года будут вынуждены списать активы на сумму до 300 млрд долларов США. По подсчетам компании, в первом квартале сланцевые нефтедобытчики США уже списали активы на 38 млрд долларов США.



