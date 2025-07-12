Сесарин Кордеро: Меня впечатлило, как Азербайджан помогает людям начать новую жизнь

Сесарин Кордеро: Меня впечатлило, как Азербайджан помогает людям начать новую жизнь

Путешественница из Филиппин Сесарин Жанетт Кордеро впечатлена поддержкой, которую оказывает правительство Азербайджана бывшим вынужденным переселенцам, возвращающимся на освобожденные территории.

Об этом Кордеро сказала корреспонденту Report в Джебраиле.

"Мне посчастливилось быть частью групп Most Traveled People и Global Explorers, и именно так я оказалась здесь. Я увидела многое из того, что произошло с землями Азербайджана - в том числе проблему минной опасности", - сказала она.

Сесарин Кордеро особенно подчеркнула важность предпринятых правительством Азербайджана мер на освобожденных территориях.

"Мне посчастливилось также увидеть, как правительство дает надежду тем людям, которые потеряли свои дома и сейчас пытаются восстановить свою жизнь. Это по-настоящему впечатляет", - выделила она.