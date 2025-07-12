Совет прессы: С 1992 года в России убито более 50 журналистов

Союз журналистов России, поддерживая подозреваемых в шпионаже, не проявляет такой же решимости в защите независимых журналистов, подвергающихся реальной опасности в своей собственной стране.

Союз журналистов России, поддерживая подозреваемых в шпионаже, не проявляет такой же решимости в защите независимых журналистов, подвергающихся реальной опасности в своей собственной стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по прессе Азербайджана.

“Многочисленные случаи арестов представителей независимых СМИ и систематического давления на них оказываются на периферии общественного и политического дискурса. Серьезность ситуации подтверждают и данные международных журналистских и правозащитных организаций, согласно которым с 1992 года в России было убито более 50 журналистов. При этом имеются обоснованные подозрения, что это было связано с их профессиональной деятельностью”, - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что более того, с 2019 по 2024 годы в РФ были задержаны и арестованы не менее 26 журналистов, что наглядно свидетельствует о сохраняющихся системных проблемах в сфере свободы слова и независимой журналистики.

"В отчетах международных правозащитных организаций регулярно отмечается масштабное сокращение независимой журналистики в России, причем эксперты называют цифры порядка 60–70%. Аналогичные выводы приводятся и в материалах авторитетных источников, что указывает на системную и глубоко укоренившуюся тенденцию к подавлению свободы слова в стране”, - подчеркивает Совет прессы.

В заявлении подчеркивается, что дела по громким убийствам таких видных журналистов, как Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Павел Шеремет, Пол Хлебников и многих других до сих пор остаются нераскрытыми ввиду их политической мотивированности.