В Баку пройдет международная конференция в честь 30-летия Конституции Азербайджана

В Баку пройдет международная конференция в честь 30-летия Конституции Азербайджана

В Баку 16 июля состоится международная конференция на тему "Современные тенденции в обеспечении верховенства Конституции через конституционное правосудие", приуроченная к 30-летнему юбилею Конституции Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в своей статье пишет председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

По его словам, в конференции планируется участие делегаций органов конституционного правосудия из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Ирака, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В рамках конференции будут представлены доклады, посвященные актуальным вопросам конституционного правосудия, а также широко обсуждена роль органов конституционного правосудия в построении правового государства и реализации конституционных принципов.

Участники конференции также рассмотрят вызовы, стоящие перед конституционным правосудием в современную эпоху, и новые подходы, применяемые на национальном и международном уровнях.