В Казахстане уволили 16 чиновников за ставки в букмекерских конторах

Прокуратура казахстанского города Уральск выявила факты участия должностных лиц городской администрации (акимата), управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.

Прокуратура казахстанского города Уральск выявила факты участия должностных лиц городской администрации (акимата), управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

По результатам проверки были внесены акты прокурорского надзора, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 24 чиновника. Шестнадцать из них освобождены от занимаемых должностей.

Так, согласно информации ТОО "OLIMPBET", один из сотрудников акимата Уральска с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет на сумму свыше 34 млн тенге (около $72,5 тыс.). В том числе, уже после вступления в силу изменений в законодательство, он внес 1,74 млн тенге (примерно $3,7 тыс.), из которых проиграл 971 тыс. тенге (около $2 тыс. долларов). В связи с установленными нарушениями он был уволен с занимаемой должности.

Отмечается, что прокуратура Уральска продолжит системный надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, включая контроль за выполнением антикоррупционных ограничений.