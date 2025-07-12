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В Казахстане уволили 16 чиновников за ставки в букмекерских конторах

В Казахстане уволили 16 чиновников за ставки в букмекерских конторах Прокуратура казахстанского города Уральск выявила факты участия должностных лиц городской администрации (акимата), управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.
В регионе
12 июля 2025 г. 11:50
В Казахстане уволили 16 чиновников за ставки в букмекерских конторах

Прокуратура казахстанского города Уральск выявила факты участия должностных лиц городской администрации (акимата), управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

По результатам проверки были внесены акты прокурорского надзора, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 24 чиновника. Шестнадцать из них освобождены от занимаемых должностей.

Так, согласно информации ТОО "OLIMPBET", один из сотрудников акимата Уральска с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет на сумму свыше 34 млн тенге (около $72,5 тыс.). В том числе, уже после вступления в силу изменений в законодательство, он внес 1,74 млн тенге (примерно $3,7 тыс.), из которых проиграл 971 тыс. тенге (около $2 тыс. долларов). В связи с установленными нарушениями он был уволен с занимаемой должности.

Отмечается, что прокуратура Уральска продолжит системный надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, включая контроль за выполнением антикоррупционных ограничений.

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