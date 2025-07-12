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Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Азербайджан Президент Сирии Ахмад аль-Шараа направляется с официальным визитом в Азербайджан. 
Внешняя политика
12 июля 2025 г. 13:04
Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президента Сирии встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

12:34

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа совершит официальный визит в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийское агентство Sana.

Напомним, что последняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Ахмедом аш-Шараа состоялась 11 апреля в Анталье. В ходе переговоров Ильхам Алиев пригласил аш-Шараа посетить Азербайджан с визитом.

4 мая азербайджанская правительственная делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым совершила визит в Сирию с целью поддержки восстановления и развития страны, а также обсуждения перспектив сотрудничества с нынешним переходным правительством в таких сферах, как экономика, энергетика, культура и образование.

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Версия на английском языке Syrian President Ahmad al-Sharaa arrives in Azerbaijan on official visit
Версия на азербайджанском языке Suriya Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib - YENİLƏNİB

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