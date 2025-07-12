Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.
Президента Сирии встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа совершит официальный визит в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийское агентство Sana.
Напомним, что последняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Ахмедом аш-Шараа состоялась 11 апреля в Анталье. В ходе переговоров Ильхам Алиев пригласил аш-Шараа посетить Азербайджан с визитом.
4 мая азербайджанская правительственная делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым совершила визит в Сирию с целью поддержки восстановления и развития страны, а также обсуждения перспектив сотрудничества с нынешним переходным правительством в таких сферах, как экономика, энергетика, культура и образование.