Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Сирии Ахмад аль-Шараа направляется с официальным визитом в Азербайджан.

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президента Сирии встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

12:34

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа совершит официальный визит в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийское агентство Sana.

Напомним, что последняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Ахмедом аш-Шараа состоялась 11 апреля в Анталье. В ходе переговоров Ильхам Алиев пригласил аш-Шараа посетить Азербайджан с визитом.

4 мая азербайджанская правительственная делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым совершила визит в Сирию с целью поддержки восстановления и развития страны, а также обсуждения перспектив сотрудничества с нынешним переходным правительством в таких сферах, как экономика, энергетика, культура и образование.