Руководитель и главный редактор Sputnik Азербайджан находились в Азербайджане с целями, не связанными с журналистикой — ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководитель и главный редактор Sputnik Азербайджан находились в Азербайджане с целями, не связанными с журналистикой — ЗАЯВЛЕНИЕ

Вопреки утверждению, содержащемуся в открытом письме Союза журналистов России, задержание руководителя Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова не связано с их профессиональной деятельностью в сфере журналистики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по прессе Азербайджана.

“Задержание главы Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, вопреки содержащимся в открытом письме утверждениям, никак не связано с выполнением ими профессиональных обязанностей в сфере журналистики. Следует особо подчеркнуть, что указанные лица сотрудничали с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации и находились в Азербайджане с целью выполнения поручений, не имеющих отношения к журналистской деятельности”, - отмечает СПА в своем заявлении.

В документе указывается, что в этой связи их задержание является законной мерой, предпринятой в полном соответствии с действующим законодательством и в рамках правового поля.

“Для более полного понимания ситуации хотели бы обратить внимание на то, что ранее Sputnik Азербайджан несколько лет возглавлял Виталий Денисов - кадровый офицер российских спецслужб, тесно связанный с Главным разведывательным управлением (ГРУ). До этого он руководил агентством Sputnik Южная Осетия, а позднее - Sputnik Молдова. Занимая эти должности, он руководил информационно-пропагандистскими кампаниями, направленными на продвижение прокремлевской повестки, используя медиаресурсы указанных регионов в интересах российских спецслужб”, - говорится в заявлении.

Совет прессы также обращает внимания на то, что за подрывную деятельность Денисов был выдворен из Азербайджана и Молдовы, что лишь подтверждает тот факт, что под прикрытием журналистской деятельности “нередко выполняются задачи, далекие от информирования общества - речь идет о координированных попытках влияния и вмешательства, представляющих угрозу национальной безопасности принимающих стран”.

Совет прессы подчеркивает, что подобные методы работы спецслужб, использующих в качестве инструмента такие псевдо-медиаструктуры, как Sputnik, являются частью более масштабной гибридной стратегии, направленной на дестабилизацию ситуации в суверенных государствах.

“Это подтверждается и в международных докладах ведущих организаций, таких как Совет Европы, Европарламент, EUvsDisinfo и EDMO, которые отмечают, что Sputnik выступает не просто новостным агентством, а ключевым инструментом российской дезинформационной кампании, направленной на вмешательство во внутренние политические процессы в других стран. В этой связи вполне закономерна реакция международного сообщества на деятельность Sputnik: агентство официально запрещено или заблокировано в 32 странах, включая все 27 государств Европейского союза, а также Украину, Великобританию, Канаду, Швейцарию и Австралию”, - отмечает организация в своем заявлении.