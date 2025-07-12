Томас Прейнль: Мировое сообщество должно делать больше для поддержки Азербайджана в разминировании

Томас Прейнль: Мировое сообщество должно делать больше для поддержки Азербайджана в разминировании

Мировое сообщество должно активнее поддерживать Азербайджан в вопросах гуманитарного разминирования.

Об этом корреспонденту Report в Джебраиле сказал путешественник из Германии Томас Прейнль.

"Необходимо как можно скорее очистить освобожденные земли Азербайджана от мин. Это должно быть приоритетом для ООН и других организаций", - сказал он.

По его словам, мины - это трагическая реальность, с которой мирные жители сталкиваются даже после завершения войны.

"Я побывал в Ираке, Афганистане, на Балканах. Но только здесь, в Карабахе, впервые по-настоящему столкнулся с масштабами этой проблемы. Мины - это бессмысленные жертвы. В большинстве случаев страдают обычные люди, которые просто наступают на них", - отметил он.

Томас Прейнль добавил, что он полностью поддерживает идею глобального запрета противопехотных мин.