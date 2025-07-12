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Эрдоган: Теракты РКК в Турции привели к гибели почти 60 тысяч человек

Эрдоган: Теракты РКК в Турции привели к гибели почти 60 тысяч человек Эрдоган: Теракты РКК в Турции привели к гибели почти 60 тысяч человек
В регионе
12 июля 2025 г. 12:19
Эрдоган: Теракты РКК в Турции привели к гибели почти 60 тысяч человек

Террористические акты, совершенные боевиками РКК в Турции, привели к гибели почти 60 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии.

Эрдоган напомнил, что первый теракт боевики РКК совершили в 1984 году. "С тех пор сепаратистская террористическая организация унесла жизни почти 10 тыс. представителей служб безопасности и почти 50 тыс. гражданских", - сказал он.

Напомним, признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (PKK) объявила о самороспуске в мае текущего года. Накануне организация подтвердила, что добровольно сдала и символически сожгла оружие в рамках процесса разоружения.

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Версия на английском языке Erdogan: PKK attacks in Türkiye killed nearly 60,000 people
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Terror hücumları nəticəsində ümumilikdə 50 minə yaxın insanımız həyatını itirib

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