Пять азербайджанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы

Пять азербайджанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы

Пять азербайджанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юниоров в Нови-Пазаре (Сербия).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, за первые два дня соревнований 7 азербайджанских боксеров одержали победу.

Двое из них - Али Алиев (48 кг) и Адиль Залов (70 кг) - вышли в четвертьфинал, а пятеро - Мухаммад Расулов (50 кг), Рауль Гейдарли (54 кг), Сафдар Мамедзаде (+80 кг), Джамиля Мурадлы (52 кг) и Захра Мамедова (54 кг) - в полуфинал.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.