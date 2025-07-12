Эрдоган назвал разоружение PKK историческим событием

Эрдоган назвал разоружение PKK историческим событием в 47-летней борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал добровольное разоружение боевиков PKK историческим событием в 47-летней борьбе турецкого народа с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил на заседании правящей партии.

Эрдоган напомнил, что первый теракт боевики РКК совершили в 1984 году. По его словам, продолжавшиеся на протяжении почти пяти десятков лет террористические атаки дестабилизировали ситуацию в Турции, страна столкнулась с экономическим бременем почти в 2 трлн долларов.

"Сложив оружие РКК выполнила свое обещание. Таким образом накануне запущен процесс завершения 47-летней борьбы с терроризмом. Это новая страница в истории", - сказал он.

Напомним, признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (PKK) объявила о самороспуске в мае текущего года. Накануне организация подтвердила, что добровольно сдала и символически сожгла оружие в рамках процесса разоружения.