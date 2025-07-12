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МЧС обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой

МЧС обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой МЧС обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой
Происшествия
12 июля 2025 г. 12:32
МЧС обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В обращении отмечено, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в стране ожидается повышение температуры воздуха до 41°. "В таких погодных условиях небольшая неосторожность может привести к возникновению пожаров, особенно на открытой местности и в лесных массивах, а повышенная потребность в использовании бытовой техники (кондиционеров и т.д.) в жару увеличивает риск перегрузки электропроводки и, в конечном итоге, короткого замыкания", - говорится в заявлении.

В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, избегать неосторожных действий с огнем и принимать меры для предотвращения возгораний.

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Версия на азербайджанском языке FHN isti və quru hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

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