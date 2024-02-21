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Глава МАГАТЭ намерен посетить Иран в ближайшие месяцы

Глава МАГАТЭ намерен посетить Иран в ближайшие месяцы Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Иран в ближайшие месяцы.
Энергетика
21 февраля 2024 г. 19:19
Глава МАГАТЭ намерен посетить Иран в ближайшие месяцы

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Иран в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Визит запланирован на период с конца апреля по конец мая, когда в Тегеране пройдет первая международная ядерная конференция.

По слова Эслами, визит Гросси "стоит на повестке" и прорабатывается. "Однако, маловероятно, что поездка гендиректора МАГАТЭ в республику состоится в феврале или марте "из-за плотного графика", - уточнил глава ОАЭИ.

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