МИД Ирана: Поддерживаем ускорение подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

МИД Ирана: Поддерживаем ускорение подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Иранские власти поддерживают ускорение подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции.

По его словам, Исламская Республика призывает обе страны продолжать работу над этим вопросом.

Представитель отметил, что Иран всегда поддерживал развитие транспортных путей, и это важный вопрос с точки зрения экономического развития.

"Мы согласны с расширением маршрутов. Однако развитие маршрутов не должно приводить к изменениям в геополитике региона. Другой вопрос - это вхождение в регион игроков из других регионов, что не отвечает интересам развития и безопасности региона", - сказал Багаи.

Он также подчеркнул, что позиция Ирана по событиям на Южном Кавказе не изменилась.