Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 26 июля около 05:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Надира Сафарова (1990 г.р.) в мечети "Имамзаде" в поселке Бюльбюля Сураханского района.

В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльвин Мамедов (1996 г.р.) умышленно убил Н.Сафарова, нанеся ему ножевые ранения.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Э.Мамедов задержан в качестве подозреваемого.