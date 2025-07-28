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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку.
Происшествия
28 июля 2025 г. 11:52
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в мечети в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 26 июля около 05:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Надира Сафарова (1990 г.р.) в мечети "Имамзаде" в поселке Бюльбюля Сураханского района.

В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльвин Мамедов (1996 г.р.) умышленно убил Н.Сафарова, нанеся ему ножевые ранения.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Э.Мамедов задержан в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məsciddə törədilən qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb

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