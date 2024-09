Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали акционерный договор о создании СП для проекта Black Sea Energy

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия во вторник в Бухаресте подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия (СП) для реализации проекта "Черноморский подводный кабель" (Black Sea Energy).

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в социальной сети X по итогам 8-ой встречи министров четырех стран.

“Бухарестская встреча министров/руководящего комитета по созданию коридора “зеленой” энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией завершилась важными результатами в направлении реализации четырехстороннего соглашения и превращения Азербайджана в поставщика зеленой энергии для Европы. Подписанием акционерного соглашения мы добились создания совместного предприятия [в рамках проекта]”, - написал министр.

По словам Шахбазова, стороны также договорились о том, что руководство в СП как органа, ответственного за реализацию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, будет осуществляться по принципу ротации.

«Кроме того, министры договорились разработать План действий, чтобы ускорить процессы [в рамках проекта] до следующей встречи. Мы также договорились, что ТЭО будет включать задачи, связанные с оптоволоконной кабельной линией и вопросы интеграции [в проект] Болгарии», - сообщил Шахбазов.

Он отметил, что министры в ходе встречи выразили свою поддержку проведению мероприятия высокого уровня, посвященного проекту, в рамках Саммита лидеров по климату COP29.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км.

В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании СП в рамках реализации Black Sea Energy.

Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.