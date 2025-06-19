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Азербайджан и BP обсудили реализацию зеленого энергетического коридора

Азербайджан и BP обсудили реализацию зеленого энергетического коридора Министерство энергетики Азербайджана и компания BP обсудили развитие существующих энергетических проектов, а также реализацию зеленого энергетического коридора и интерконнекторов.
Энергетика
19 июня 2025 г. 14:49
Азербайджан и BP обсудили реализацию зеленого энергетического коридора

Министерство энергетики Азербайджана и компания BP обсудили развитие существующих энергетических проектов, а также реализацию зеленого энергетического коридора и интерконнекторов.

Как сообщает Report, обсуждения прошли на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с главным исполнительным директором компании BP Мюрреем Окинклоссом.

На встрече была выражена удовлетворенность сотрудничеством с компанией в сферах нефти, газа и возобновляемой энергии, подчеркнута важная роль использования различных видов энергии в решении вопросов энергетической безопасности, защиты окружающей среды и устойчивости. В этом контексте было особо отмечено, что Азербайджан является образцовой страной, а сотрудничество с компанией BP, начавшееся в нефтегазовой сфере, успешно продолжается проектом возобновляемой энергии - СЭС "Шафаг".

Кроме того, состоялся обмен мнениями о тенденциях развития на глобальных энергетических рынках.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, BP mull implementation of green energy corridor and interconnectors
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və BP “yaşıl enerji” dəhlizi və interkonnektorlarının icrasını müzakirə edib

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