Азербайджан и BP обсудили реализацию зеленого энергетического коридора

Министерство энергетики Азербайджана и компания BP обсудили развитие существующих энергетических проектов, а также реализацию зеленого энергетического коридора и интерконнекторов.

Министерство энергетики Азербайджана и компания BP обсудили развитие существующих энергетических проектов, а также реализацию зеленого энергетического коридора и интерконнекторов.

Как сообщает Report, обсуждения прошли на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с главным исполнительным директором компании BP Мюрреем Окинклоссом.

На встрече была выражена удовлетворенность сотрудничеством с компанией в сферах нефти, газа и возобновляемой энергии, подчеркнута важная роль использования различных видов энергии в решении вопросов энергетической безопасности, защиты окружающей среды и устойчивости. В этом контексте было особо отмечено, что Азербайджан является образцовой страной, а сотрудничество с компанией BP, начавшееся в нефтегазовой сфере, успешно продолжается проектом возобновляемой энергии - СЭС "Шафаг".

Кроме того, состоялся обмен мнениями о тенденциях развития на глобальных энергетических рынках.