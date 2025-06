Азербайджан и BP обсудили проекты по декарбонизации, разведке и добыче

Азербайджан обсудил с ВР проекты по разведке, добыче и декарбонизации, .

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения состоялись в ходе встречи с главным исполнительным директором компании BP Мюрреем Окинклоссом.

На встрече отмечалось, что новые соглашения, достигнутые в рамках Бакинской энергетической недели ("Baku Energy Week"), будут способствовать расширению успешного стратегического партнерства в энергетической сфере: "Мы высоко оценили активное участие BP в проектах возобновляемой энергетики в Азербайджане".