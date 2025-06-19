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Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,41 или 0,51% - до $79,17.
Энергетика
19 июня 2025 г. 09:34
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,41 или 0,51% - до $79,17.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $77,05.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,46 или 0,59% - до $77,79 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price in global market slightly down
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

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