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Страны, в которые Азербайджан экспортирует нефть - СПИСОК

Страны, в которые Азербайджан экспортирует нефть - СПИСОК 17:49
Энергетика
19 июня 2025 г. 18:20
Страны, в которые Азербайджан экспортирует нефть - СПИСОК

Азербайджан в январе–мае 2025 года экспортировал нефть в 17 стран, общим объемом 10 млн 363,108 тыс. тонн на сумму $5 млрд 642,731 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета таможни.

В десятку крупнейших импортеров нефти вошли Италия, Хорватия, Румыния, Португалия, Чехия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.

В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-мае этого года:

Страны

Объем (тонн)

По сравнению с январем- маем 2024 года

Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

По сравнению с январем- маем 2024 года

1

Италия

5 730 746,71

+45 %

3 088 100,61

+22,5 %

2

Хорватия

744 703,91

78 %

408 862,68

+1,5 раза

3

Румыния

683 725,65

+2 раза

377 106,29

+1,8 раза

4

Португалия

576 034.89

+1,6 раза

310 369,1

+1,4 раза

5

Чехия

558 693,27

+4,4 %

304 667,44

-12,6 %

6

Германия

501 232,64

+13,7 %

277 011,83

-5,7 %

7

Великобритания

243 951,89

+4,6 раза

137 323,16

+4,8 раза

8

Ирландия

243 468,25

-*

129 715,04

-*

9

Греция

232 396,39

+1,8 %

128 990,34

-11 %

10

Нидерланды

223 330,7

+2,5 раза

126 482,41

+2,2 раза

11

Таиланд

137 785,75

-58 %

75 910,84

-62,6 %

12

Индонезия

130 925,36

+1,5 раза

72 131,22

+37,3 %

13

Швейцария

89 696,92

-*

53 857,85

-*

14

Дания

88 157,38

-*

49 689,27

-*

15

Болгария

79 260,85

-*

48 231,11

-*

16

Тунис

64 192,52

-75 %

37 392,93

-77,2 %

17

Турция

34 805,7

-79 %

16 889,14

-81,4 %

Итого

10 363 108,79

+5 %

5 642 731,28

-9,8 %

-* За аналогичный период прошлого года закупок не было.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

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