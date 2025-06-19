Страны, в которые Азербайджан экспортирует нефть - СПИСОК

17:49

Азербайджан в январе–мае 2025 года экспортировал нефть в 17 стран, общим объемом 10 млн 363,108 тыс. тонн на сумму $5 млрд 642,731 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета таможни.

В десятку крупнейших импортеров нефти вошли Италия, Хорватия, Румыния, Португалия, Чехия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.

В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-мае этого года:

№ Страны Объем (тонн) По сравнению с январем- маем 2024 года Статистическая стоимость (тыс. долларов США) По сравнению с январем- маем 2024 года 1 Италия 5 730 746,71 +45 % 3 088 100,61 +22,5 % 2 Хорватия 744 703,91 78 % 408 862,68 +1,5 раза 3 Румыния 683 725,65 +2 раза 377 106,29 +1,8 раза 4 Португалия 576 034.89 +1,6 раза 310 369,1 +1,4 раза 5 Чехия 558 693,27 +4,4 % 304 667,44 -12,6 % 6 Германия 501 232,64 +13,7 % 277 011,83 -5,7 % 7 Великобритания 243 951,89 +4,6 раза 137 323,16 +4,8 раза 8 Ирландия 243 468,25 -* 129 715,04 -* 9 Греция 232 396,39 +1,8 % 128 990,34 -11 % 10 Нидерланды 223 330,7 +2,5 раза 126 482,41 +2,2 раза 11 Таиланд 137 785,75 -58 % 75 910,84 -62,6 % 12 Индонезия 130 925,36 +1,5 раза 72 131,22 +37,3 % 13 Швейцария 89 696,92 -* 53 857,85 -* 14 Дания 88 157,38 -* 49 689,27 -* 15 Болгария 79 260,85 -* 48 231,11 -* 16 Тунис 64 192,52 -75 % 37 392,93 -77,2 % 17 Турция 34 805,7 -79 % 16 889,14 -81,4 % Итого 10 363 108,79 +5 % 5 642 731,28 -9,8 %

-* За аналогичный период прошлого года закупок не было.