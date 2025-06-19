Страны, в которые Азербайджан экспортирует нефть - СПИСОК

Азербайджан в январе–мае 2025 года экспортировал нефть в 17 стран, общим объемом 10 млн 363,108 тыс. тонн на сумму $5 млрд 642,731 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета таможни.
В десятку крупнейших импортеров нефти вошли Италия, Хорватия, Румыния, Португалия, Чехия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.
В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-мае этого года:
|
№
|
Страны
|
Объем (тонн)
|
По сравнению с январем- маем 2024 года
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
По сравнению с январем- маем 2024 года
|
1
|
Италия
|
5 730 746,71
|
+45 %
|
3 088 100,61
|
+22,5 %
|
2
|
Хорватия
|
744 703,91
|
78 %
|
408 862,68
|
+1,5 раза
|
3
|
Румыния
|
683 725,65
|
+2 раза
|
377 106,29
|
+1,8 раза
|
4
|
Португалия
|
576 034.89
|
+1,6 раза
|
310 369,1
|
+1,4 раза
|
5
|
Чехия
|
558 693,27
|
+4,4 %
|
304 667,44
|
-12,6 %
|
6
|
Германия
|
501 232,64
|
+13,7 %
|
277 011,83
|
-5,7 %
|
7
|
Великобритания
|
243 951,89
|
+4,6 раза
|
137 323,16
|
+4,8 раза
|
8
|
Ирландия
|
243 468,25
|
-*
|
129 715,04
|
-*
|
9
|
Греция
|
232 396,39
|
+1,8 %
|
128 990,34
|
-11 %
|
10
|
Нидерланды
|
223 330,7
|
+2,5 раза
|
126 482,41
|
+2,2 раза
|
11
|
Таиланд
|
137 785,75
|
-58 %
|
75 910,84
|
-62,6 %
|
12
|
Индонезия
|
130 925,36
|
+1,5 раза
|
72 131,22
|
+37,3 %
|
13
|
Швейцария
|
89 696,92
|
-*
|
53 857,85
|
-*
|
14
|
Дания
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
15
|
Болгария
|
79 260,85
|
-*
|
48 231,11
|
-*
|
16
|
Тунис
|
64 192,52
|
-75 %
|
37 392,93
|
-77,2 %
|
17
|
Турция
|
34 805,7
|
-79 %
|
16 889,14
|
-81,4 %
|
Итого
|
10 363 108,79
|
+5 %
|
5 642 731,28
|
-9,8 %
-* За аналогичный период прошлого года закупок не было.